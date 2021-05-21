العامة للكهرباء: أصحاب محال ومطاعم هاجموا نقطة تشغيل وصيانة الشاطئ بطرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء إن نقطة تشغيل وصيانة الشاطئ بدائرة توزيع حي الأندلس في العاصمة طرابلس تعرضت لهجوم من قبل أصحاب محلات، ما تسبب في توقفها عن العمل.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن عددا من أصحاب المحلات التجارية والمطاعم المطلة على البحر ببلدية حي الأندلس دخلوا أمس الخميس إلى نقطة تشغيل وصيانة الشاطئ بدائرة توزيع حي الأندلس.

وأضاف البيان “أن هؤلاء قاموا بتهديد العاملين بضرورة مغادرة مقر عملهم، احتجاجا على قطع الكهرباء عليهم لعدم سداد ما عليهم من ديون متراكمة”.

وتابع البيان: “اضطر العاملون إلى مغادرة الموقع وقفله خوفا على أرواحهم، وتوقف العمل بنقطة تشغيل وصيانة الشاطئ التي تقدم خدمات للمواطنين على مدار 24 ساعة”.