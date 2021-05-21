مسؤول بوزارة المالية: قيمة الميزانية المعدلة حوالي 90 مليار دينار

توقع مدير مركز الدراسات المالية بوزارة المالية الليبية سعيد إسماعيل، أن يوافق البرلمان على ميزانية حكومة الوحدة الوطنية المعدلة.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذه الموافقة ستأتي بعد إجراء التعديلات المطلوبة بحيث تبلغ الميزانية وفقا للتخفيض حوالي 90 مليار دينار.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، الأعضاء إلى حضور الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق، لمناقشة ميزانية حكومة الوحدة الوطنية لسنة 2021، إضافة إلى ملف التعيينات الجديدة في المناصب السيادية.

وواجه مشروع ميزانية الحكومة رفضا في أبريل الماضي من مجلس النواب، وأعاده للحكومة التي أدخلت عليه تعديلات، وأعادته بدورها للبرلمان في 9 مايو الجاري.

وكان من أهم البنود التي تسببت في رفض الميزانية، بند يتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، الذي خشى من أن يفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، إضافة إلى التوسع الكبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، بحسب تقرير وضعه المجلس في تقييم مشروع الميزانية.