ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 May, 2021

يعرف الوضع الوبائي في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية ،تحسنا طفيفا ،إذ تجاوز عدد المتعافين من كورونا اليوم الخميس أعداد المصابين ،فقد بلغت الأولى 369 بينما لم تتجاوز الثانية 250 إلى جانب 3 وفيات.

وتوزعت العينات الموجبة وفق البيان الدوري لمركز مكافحة الأمراض، بين 187 جديدة و63 مخالطة، وقدرت نسبة الحالات الموجبة بــ(9.4%) من عدد حالات الاشتباه.

وتصدرت طرابلس عدد الإصابات بـ96 حالة جديدة و25 مخالطة بينما سجلت مدنا مثل الزنتان 30 مصابا فضلا عن 15 في قصر بن غشير وبأعداد مشابهة أو أقل في بقية المدن.

وتفرقت حالات التشافي الـ369 حالة منها 259 في طرابلس و5 حالات في سبها و48 بالزنتان وبأعداد أقل في درج ووازن وزليتن ومصراتة وطبرق والزاوية.

وبلغ إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 182899 بينها من الحالات النشطة 10061 إلى جانب المتعافية وعددهم 16973 فضلا عن الوفيات وهم 3105.