الفارسي: كان على وزيرات الحكومة رفض الجلوس في “الحرملك” خلال زيارة بني وليد

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي على زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى بني وليد والتي أجراها أمس الخميس بصحبة وفد من وزراء حكومته.

ونشرت “الفارسي” عبر “فيسبوك” صورة لزيارة الحكومة لبني وليد، واعتبرتها بعيدة عن البروتوكول وعن المؤسساتية، قائلة: “يظهر رئيس الوزراء -كعادته- وهو منهمك في التوقيع على مطالب المحيطين به وكأنه يوزع في (قرامات)، وهذا يدل على عشوائية وترضية للأشخاص بعيدا عن أي منطق متعارف عليه في الإدارة”.

وأضافت الفارسي قائلة: “تظهر الوزيرات محشورات في غرفة جلوس (الحرملك) وهذا بعيد عن المنطق والمعقول وكان عليهن الرفض لهذا السلوك البائس بغض النظر عن أي مبررات”.

وتابعت: “هذه الزيارات المكوكية للحكومة تدخل في إطار التسويات والمصالحات المحلية الموكلة للمجلس الرئاسي”، مضيفة أن “الحكومة تعمل منفردة بدون أي مخطط معلن ولا أولويات متفق عليها في خارطة الطريق”.

وتساءلت أم العز في ختام تدوينتها: “أين المجلس الرئاسي؟ أين الإجراءات الاحترازية التي نطالب بها الناس (إذا كان رب البيت….).. لنا الله”.