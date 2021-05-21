قريبا الشروع في استغلال طريق بن قردان راس إجدير

أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس كمال الدوخ قرب استغلال الجزء رقم 8 والأخير من طريق “مدنين” لمنطقة بن قردان راس إجدير.

و أوضح الدوخ أوضح ،أن هذا الجزء الممتد على طول 92 كيلومترًا سيساهم في دعم التكامل بين تونس وليبيا، من أجل اقتحام السوق الإفريقية، مبينًا مشاركة 150 مؤسسة تونسية في عدة مجالات في الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي.

وقال الدوخ ،إن هذه المؤسسات المعنية بالمقاولات وأشغال البنية التحتية ستشاهم في المعرض الذي ستحتضنته العاصمة طرابلس للأيام 23 و24 و25 من مايو الجاري تحت شعار “منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا”، معربًا عن أمله في إسهام زيارة رئيس وزراء تونس هشام مشيشي لليبيا في تعزيز العلاقات الثنائية.

و تنطلق غدا السبت, الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا مرفوقا بوفد حكومي ووفد من رجال الأعمال ووفد من المنظمات الوطنية, على رأسه منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

ويتركب الوفد الرسمي التونسي الذي سيرافق المشيشي إلى ليبيا من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي ووزير التجهيز كمال الدوخ ووزير التجارة (والصناعة بالنيابة) محمد بوسعيد وكاتب الدولة للشؤون الخارجية محمد علي النفطي.

وسيلتقي المشيشي خلال الزيارة بنظيره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.