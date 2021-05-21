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قنونو: طرابلس وغزة قاومتا عدواناً غاشماً وسط صمت دولي مخزٍ

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شبّه المتحدث السابق باسم ميليشيات “حكومة الوفاق” محمد قنونو، عملية تحرير طرابلس التي قام بها الجيش الوطني الليبي، بالقصف الذي تعرضت له مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قنونو، وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”حوُصرت وقُصفت غزة كما حُوصرت وقصفت طرابلس”، على حسب زعمه.

وتابع: ”قاومت المدينتان عدواناً غاشماً وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مع المعتدي”، على حد تعبيره.

وأضاف: ”انتصرت طرابلس وانتصرت غزة بفضل مقاومة الأبطال وصمودهم، وعاشت المدينتان، وإلى مزبلة التاريخ وحضيضه المعتدون”، على حد قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • كل داء لها دواء إلا الحمق فهي العلة التي أعيت كل من حاول ان يداويها فهذا القنونو الاحمق خير دليل علي الحمق المركب لعنة الله عليك يا صحيح الوجه من هنا الي يوم الدين فأي وجه مقارنه يا حمار بين ليبيا المسلم الذي ان يطرد الارهابيين والشواذ عن طرابلس كما طردهم عن بنغازي ودرنه والهلال النفطي وبين عدو صهيوني حاقد علي عقيدة الاسلام يهود في القدس ويطمس أي معلم عربي بها أما صحيح أن لم تستحي فقل ما شئت او اكتب ما شئت او اكذب ما شئت شواذ تجمعوا في العاصمه الليبيه بعد هروبهم من السجون عقب سقوط النظام في ليبيا بفعل قيام الدول الاستعماريه بثورة 19مارس 2011 ضد نظام القذافي

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