قنونو: طرابلس وغزة قاومتا عدواناً غاشماً وسط صمت دولي مخزٍ

شبّه المتحدث السابق باسم ميليشيات “حكومة الوفاق” محمد قنونو، عملية تحرير طرابلس التي قام بها الجيش الوطني الليبي، بالقصف الذي تعرضت له مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قنونو، وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”حوُصرت وقُصفت غزة كما حُوصرت وقصفت طرابلس”، على حسب زعمه.

وتابع: ”قاومت المدينتان عدواناً غاشماً وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مع المعتدي”، على حد تعبيره.

وأضاف: ”انتصرت طرابلس وانتصرت غزة بفضل مقاومة الأبطال وصمودهم، وعاشت المدينتان، وإلى مزبلة التاريخ وحضيضه المعتدون”، على حد قوله.