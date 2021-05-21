الشح: يجب ألا يتم التلاعب في تفاصيل العملية الانتخابية من النواحي القانونية أو الأسس التي ستقام عليها

أشار المستشار السابق لما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، أشرف الشح إلى زيادة الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي بعد تولي إدارة جو بايدن وتغير السياسة الخارجية بشكل كبير عن سياسة إدارة ترامب التي لم تكن مهتمة بشكل كبير، وكانت مترددة ومرتبكة وتعمل وفق أجندات المنطقة بشكل عام وليس وفق لمسارات الحلول في ليبيا ومسارات الحل الأممي”، بحسب زعمه.

الشح، وفي تصريحات متلفزة، قال: “جاءت هذه الإدارة وجاء معها اتفاق جنيف وتشكيل حكومة جديدة وانتهاء الحرب و5+5”، بحسب زعمه.

ورأى أن “الولايات المتحدة تريد بزيارة وفدها للبلاد وباهتمامها الذي يتطور خاصة بعد تعيين سفيرها كمبعوث خاص لليبيا، المحافظة على خارطة الطريق والوصول إلى انتخابات في نهاية السنة بشكل عام دون الخوض في تفاصيل”، بحسب زعمه.

وتابع: “هنا مكمن المشكلة لأن شعارات تحقيق الاستقرار وحل المشكل وليبيا موحدة وإيقاف التدخلات الخارجية، كل هذه شعارات ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل”، بحسب زعمه.

وأكمل: “عندما يتم الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات وهذا ما نطالب به ونلح عليه وأن هذه المرحلة وهذه الحكومة التي شكلت في جنيف هي حكومة لتهيئة الظروف للوصول إلى هذه الانتخابات وإعادة الحق للشعب الليبي”، بحسب زعمه.

واستدرك: “لكن هذا الحق لا يجب أن يعود مشوهاً، ويجب ألا يتم التلاعب في تفاصيل العملية الانتخابية سواء من النواحي القانونية أو من نواحي الأسس التي ستقام عليها سواء من ناحية الجغرافية أو من ناحية الوضع اللوجستي والسيطرة على المراكز والأماكن ومحاولة فرض أمر واقع يسبق الانتخابات”، بحسب زعمه.

وأكد على أن “كل هذه التفاصيل مهمة جدا في تحقيق الهدف الكبير وهو تحقيق الاستقرار وأن تكون ليبيا موحدة، لافتاً إلي أنه يجب أن يكون هناك بحث متعمق في التفاصيل التي ستجرى عليها الانتخابات القادمة والتي يمكن بها الخروج من حقبة سوداء سادها الانقسام والحروب والتشظي”، بحسب زعمه.

ونفي أن يكون قصده أن الرؤية الأمريكية غير واضحة فيما يخص ليبيا، وإنما ذكر أن الولايات المتحدة لا تهتم بالتفاصيل، قائلاً: “هذه مشكلة لأن الدعوات لتحقيق الاستقرار وتوحيد البلاد وتحقيق الأحلام التي نحلم بها نحن الليبيين قبل الأجانب صعب أن تتحقق دون الخوض في تفاصيل”، بحسب زعمه.

وأضاف: “اليوم مع وئامة هذه الظروف وظروف التهدئة لتحقيق خطوات سياسية يمكن بها الوصول إلى إعادة الشرعية المتنازع عليها، حتى هذه الحكومة اليوم التي أنشأت في اتفاق جنيف هي حكومة لا تمتلك شرعية كاملة، لذلك يجب الرجوع إلى شرعية الانتخاب وشرعية الشعب الليبي الذي يمكنه بعدها أن يوحد مؤسساته بشكل سليم لا يقبل الطعن فيه”، بحسب زعمه.

واستطرد: “اليوم المشكلة الحقيقية هي أن أمريكا تعتمد فقط على هيبتها وتأثيرها ومكانتها العالمية وقدرتها على تحقيق الأوراق السياسية والدبلوماسية، ولكن لا أعتقد أنها مستعدة إلى تجاوز هذه الطريقة في التعامل مع الملف الليبي حتى وأن التواجد الروسي يعتبر استراتيجياً خطر يهدد مصالح الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي”، بحسب زعمه.

وأردف: “لكن مع هذا كله لا أعتقد أن هناك إرادة للوصول فيما بعد إلى استعمال طرق أخرى في التعامل مع هذا التواجد، والروس يعون هذا تماماً”، بحسب زعمه.

وحول ما إذا كان يشير إلى أن الطرق الأخرى تكمن في التدخل العسكري أو استخدام القوة غير الناعمة للجم التحرك الروسي وتمدد نفوذه في ليبيا، أجاب: “ليس بالضرورة بشكل مباشر، التاريخ واضح في هذا المجال الولايات المتحدة عندما أرادت إخراج الروس من أفغانستان لم تتعامل بتصريحات وزير خارجية أو مبعوث أو سفير، لكن تعاملت على الأرض بطرق غير مباشرة وأخرجتهم”، بحسب زعمه.

وتساءل: “كيف يقوم رئيس المجلس الرئاسي بالذهاب هناك وبزيارة مدينة سرت والبقاء فيها والبحث عن مكتب فيها وهي مدينة يسيطر عليها مرتزقة روس في تقارير واضحة واعترافات واضحة من كل الأطراف وكذلك شخصيات أخرى”، بحسب زعمه.