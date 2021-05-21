ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 May, 2021

قال المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش،”: يجب ضمان رحيل منتظم للمرتزقة من ليبيا وعودتهم إلى بلدانهم” ،مشيرا أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة لسحب السلاح ودمج المجموعات المسلحة

كما طالب المبعوث الأممي خلال احاطته حول مستجدات الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا طبقا لقرارات الأمم المتحدة، معتبرا أن المقاتلين الأجانب والمرتزقة خطرا على ليبيا والمنطقة بكاملها.