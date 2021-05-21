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قنونو: غزة وطرابلس قاومتا عدوانًا غاشمًا وسط صمت دولي مخزٍ.. وسنلاحق حفتر أينما وجد

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم مسلحي الوفاق العقيد محمد قنونو أن الحصار والقصف الذي فرضته إسرائيل على مدينة غزة شبيه بما وصفه بـ”حصار وقصف طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

قنونو الموالي بشدة لتركيا ومرتزقتها وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الخميس قال: “غزة وطرابلس، حُوصرت وقُصفت غزة كما حوصرت وقصفت طرابلس، قاومت كلا المدينتين عدوانًا غاشمًا وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مع المعتدي”.

وأضاف: “انتصرت طرابلس وانتصرت غزة بفضل مقاومة الأبطال وصمودهم، عاشت غزة وطرابلس وإلى مزبلة التاريخ وحضيضه المعتدون”.

ونشر قنونو تغريدة أخرى هدد بها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قائلًا: “أينما وُجد مجرم الحرب حفتر حل الخراب والدمار سنلاحقه وأتباعه حتى يخضع لعدالة الأرض قبل السماء”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • حفتر دون رجال يا خانز اسيادك يا حيوان أسود برقه تلاحق اللي تجيب لك في الريح وتجلس بعدها مستريح يا صحيح الوجه من هنا الي يوم الدين فأي وجه مقارنه يا حمار بين ليبيا المسلم الذي ان يطرد الارهابيين والشواذ عن طرابلس كما طردهم عن بنغازي ودرنه والهلال النفطي وبين عدو صهيوني حاقد علي عقيدة الاسلام يهود في القدس ويطمس أي معلم عربي بها أما صحيح أن لم تستحي فقل ما شئت او اكتب ما شئت او اكذب ما شئت شواذ تجمعوا في العاصمه الليبيه بعد هروبهم من السجون عقب سقوط النظام في ليبيا بفعل قيام الدول الاستعماريه بثورة 19مارس 2011 ضد نظام القذافي

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