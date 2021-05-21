ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 May, 2021

أجرى الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، مُناقشات، عبر تقنيات الاتصال المرئي، مع ممثلين عن أكثر من 15 حزبًا سياسيًا، من مختلف التوجهات.

ودعا المشاركون، أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب والأعلى للدولة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم؛ لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، قبل الأول من يوليو المقبل.

وأكدت البعثة الأممية أن المشاركين أجمعوا على الحاجة إلى إنهاء دوامة المراحل الانتقالية اللامتناهية، وضرورة أن تولي جميع السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا الأولوية؛ لإجراء الانتخابات في موعدها.