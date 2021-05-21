“اللافي” يُناقش مسار توحيد المؤسسة العسكرية

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا سليم رعد، مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

اللافي؛ أكد خلال لقائه، أن فتح الطريق وتأمينها، ونجاح اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في المهمة المُوكلة لها؛ سيساهم في زرع الثقة بين الطرفيْن، وستكون بداية الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية ومرجعيتها للقائد الأعلى للجيش؛ لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، نهاية العام.

وشدد عضو المجلس الرئاسي على أن المصالحة الوطنية هي طوق النجاة لحلّ الأزمة الليبية؛ من أجل الوصول بليبيا إلى برّ الأمان، ونقلها من حال الحرب إلى مرحلة البناء والتنمية.

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