ليبيا الان

“اللافي” يُناقش مسار توحيد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا سليم رعد، مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

اللافي؛ أكد خلال لقائه، أن فتح الطريق وتأمينها، ونجاح اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في المهمة المُوكلة لها؛ سيساهم في زرع الثقة بين الطرفيْن، وستكون بداية الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية ومرجعيتها للقائد الأعلى للجيش؛ لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، نهاية العام.

وشدد عضو المجلس الرئاسي على أن المصالحة الوطنية هي طوق النجاة لحلّ الأزمة الليبية؛ من أجل الوصول بليبيا إلى برّ الأمان، ونقلها من حال الحرب إلى مرحلة البناء والتنمية.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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