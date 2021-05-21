ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 May, 2021

طالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني ،بالتزام جميع الدول بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا ،والدعم على دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار و مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ،خاصة خروج جــميع الــقوات والمــرتــزقــة الأجــانــب ، حــتى تتحــرر الارادة الــوطــنية مــن أي أبــتزاز.

و رحّب السني في كلمته أمام مجلس الأمن ،بـدور الـبعثة الأمـمية فـي مـتابـعة أعـمال الـلجنة الـقانـونـية المـنبثقة عـن مـلتقى الـحوار الـليبي ، ودعـوتـها لانـعقاد المـلتقى الأيـام المـقبلة ، لـحسم مـقترح الـقاعـدة الـدسـتوريـة الـلازم لـلانـتخابـات الـرئـاسـية والـبرلمـانـية المـقررة فـي 12-24 المقبل ، وحتى يستطيع مجلسي النواب والدولة القيام باستحقاقهما حسب ما ورد في خارطة الطريق، وذلك قبل الموعد المحدد من المفوضية العليا للانتخابات بتاريخ 1-7 كحد أقصى.

كما طالب السني نـطالـب الأمـم المتحـدة بـالإسـراع فـي إرسـال فـريـق تـقييم الاحـتياجـات الـخاص بـدعـم الانـتخابـات فـي لـيبيا ، وذلـك لـلوقـوف بـشك ٍل مـباشـر وعـاجـل عـلى مـتطلبات المـفوضـية الـعليا لـلانـتخابـات ، وأيـضاً مـعرفـة التحـديـات المختلفة التي قد تواجه العملية وكيفية علاجها ، وذلك من أجل ضمان اجـراء الاسـتحقاقـات الانـتخابـية فـي كـل مـدن لـيبيا بـنجاحٍ وشـفافـية ، دون التشكيك في العملية أو نتائجها لاحقاً.