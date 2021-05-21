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كوبيش يحث مجلس النواب بضرورة وضع الإطار القانوني للانتخابات قبل نهاية يونيو القادم

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مجلس النواب بتحمل مسؤولية ووضع الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية من يوليو المقبل. 

كوبيش، وفي احاطته أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، تابعتها قناتنا، قال: “أن المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا لا يشكلون خطرا على ليبيا فقط بل على المنطقة برمتها”، داعيا في هذا الصدد جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة البلاد فورًا طبقا لقرارات الأمم المتحدة.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى أن 5075 مهاجر قد وصلوا إلى ليبيا من دول الجوار وأوضاعهم تشكل أهمية للبعثة الأممية مطالبا بإعادة النظر في نهج أوروبا حيال مسألة المهاجرين

وشدد كوبيش على ضرورة مواصلة العمل مع السلطات الليبية من أجل إرساء المصالحة الوطنية وتعزيز العدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعدها تلبية لرغبة الليبيين

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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