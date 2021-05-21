وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لـ218: ليبيا تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار لإعادة الإعمار

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل لـ 218: ليبيا تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار على ملف اعادة الاعمار خلال عشرة سنوات المقبلة

الغويل لـ 218: الشركات المصرية والتركية و الايطالية والالمانية و التونسية الاكثر حظا للمشاركة في مشاريع الاعمار

الغويل لـ 218: مشاريع الاعمار ستتيح 30 % من فرص العمل للعاطلين وفقا للوظائف الشاغرة

الغويل لـ 218: تقدير وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بأن يشارك القطاع الخاص في اعادة الاعمار بنسبة 60 % و40 % للقطاع العام

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