الزناتي يبحث مع نظيره التونسي التعاون في المجال الصحي بين البلدين

اجتمع وزير الصحة علي الزناتي أمس في تونس، بنظيره التونسي فوزي مهدي، لبحث سبل التعاون والشراكة في المجال الصحي بين البلدين.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ودعم التعاون المشترك في مجال الأدوية والاستفادة من التجربة التونسية في مجال إدارة المؤسسات الصحية.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة.

هذا وأكد الجانبان على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجابهة الوباء العالمي، المتمثل في جائحة كورونا.

كما شدد الجانبان على دعم وتشجيع تبادل الوفود الطبية، وإيجاد الحلول العملية لسداد الديون المترتبة على علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية التونسية.

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