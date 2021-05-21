دغيم يلتقي المبعوث الأمريكي لليبيا في القاهرة لبحث خارطة الطريق

عقد المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند لقاء مع النائب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم.

وتناول دغيم ونورلاند خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، خارطة الطريق المتفق عليها والتي تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام.

وتطابقت وجهات النظر بين دغيم والسفير الأمريكي حول أهمية إجراء انتخابات وفق تسوية تعالج المختنقات الحالية على أن تجرى في موعدها مع ضمانات أن تكون حرة ونزيهة.

وأكدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الإشراف على الانتخابات بشكل فاعل برعاية الأمم المتحدة.