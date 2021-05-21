أكثر من 1000 ليبي يوقعون على بيان نصرة الشعب الفلسطيني

وقع أكثر من 1000 ليبي، على بيان نصرة الشعب الفلسطيني من العدوان الصهيوني على قطاع غزة والفلسطينيين في المدن المحتلة، وضمت قائمة الموقعين سياسيين وإعلاميين ونشطاء ومواطنين ليبيين.

واستنكر الموقعون «الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في محيط المسجد الأقصى وبالقدس، إضافة إلى ما يحدث من إبادة جماعية للمدنيين في غزة»، قبل أن يتم وقف إطلاق النار فجر اليوم الجمعة.

وأعربوا، في بيان، عن غضبهم من تعرض المصلون في الأقصى من أعمال استفزازية من المستوطنين، خلال شهر رمضان، تحت حماية قوات الاحتلال، بما يجسد غياب التعايش السلمي أو احترام الأديان، ويفضح العنصرية والكراهية التي يتعرض لها أهل فلسطين بعد عزلهم في «كانتونات» عنصرية.

ليبيون يدينون الاعتداءات على الأقصى وقصف غزة.. ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل

وناشد البيان المجتمع الدولي والقوى التي تؤمن بحق الشعوب في التعايش السلمي وتقرير مصيره التدخل لوقف استهداف مقدسات المسلمين والمسيحيين بالقدس وحماية الشعب الفلسطيني، محذرا من احتمال تمدد الصراع إلى ما بعد حدود فلسطين، «فالقوة لن تستطيع أن تغلب الحق مهما بلغت».

وأكدوا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، كما دعوا أبناءه إلى الوقوف صفا واحدا أمام استهداف المقدسات، ودفاعا عن حقوقه المشروعة في وطن عزيز حر، مثل شعوب العالم، كذلك دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا ضد الدولة الدينية التي تستهدف غيرها من الأديان بـ«الكراهية والعنصرية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا