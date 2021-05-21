ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 May, 2021

عُقد بمقر وزارة الدفاع في طرابلس ،خلال الأيام الماضية ،الاجتماع الرابع للّجنة العلمية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب للأغراض الإنسانية ،بمشاركة البحرية الليبية.

وشاركت في الاجتماع، سبع دول، هي الجزائر، المغرب، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، البرتغال، إسبانيا وموريتانيا، وتخلفت مالطا وتونس.

و ناقش المجتمعون ،مراحل إنشاء المركز الافتراضي، المزمع إنشاؤه في ليبيا؛ لتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب، حسب المعايير الدولية لإزالة مخلفات الحرب، ضمن نشاطات “5+5”.