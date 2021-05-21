الغويل لـ 218: ليبيا تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار لإعادة الإعمار

كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل في تصريح حصري لـ 218 بأن ليبيا تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار على ملف إعادة الإعمار خلال عشرة سنوات المقبلة

وأشار الغويل، إلى أن تقديرات تكلفة الحروب على الاقتصاد الليبي بلغت 600 مليار دولار.

وعن مشاريع إعادة الاعمار، أوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل بأن الشركات المصرية والتركية والايطالية والالمانية و التونسية الاكثر حظا للمشاركة في مشاريع الاعمار.

وأضاف الغويل خلال تصريحه اليوم الجمعة لـ 218 بأن مشاريع الاعمار ستتيح 30 % من فرص العمل للعاطلين وفقا للوظائف الشاغرة في مشاريع إعادة الإعمار

ورجّح وزير الدولة، بأن يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60 % و40 % للقطاع العام.

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