السني يدعو إلى عدم تحول المراقبين الأمميين لقوة عسكرية.. ويطالب الأمم المتحدة بإرسال فريق لدعم الانتخابات

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني إلى أن يحتفظ فريق المراقبين الأممي بشكله المدني، وألا يتحول إلى قوة عسكرية على الأرض، ليظل دوره داعم للجنة العسكرية المشتركة «5+5» ومخرجاتها حسب متطلباتها.

وطالب السني الأمم المتحدة بالإسراع في إرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاص بدعم الانتخابات في ليبيا؛ للوقوف بشكل عاجل على متطلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية في كل المدن بنجاح وشفافية، دون التشكيك في العملية أو نتائجها لاحقا، وذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته التي انعقدت اليوم الجمعة حول ليبيا.

وإلى نص الكلمة:

فـي الـبدايـة أود أتـقدم لـكم بـالـشكر عـلى عـقد هـذه الجـلسة ، كـما أتـقدم بــالــشكر ايــضاً لــلسيد يــان كــوبــيتش عــلى احــاطــته ، والــشكر كــذلــك مــوصــول لــــرئــــيس لــــجنة مجــــلس الامــــن المــــنشأة بــــموجــــب الــــقرار 1970 الــــخاص بــــليبيا على تقريره حول اعمال اللجنة.

السيدات والسادة :

أحـدثـكم الـيوم بـلسان الـشارع الليبي ، بـل وربـما بـلسان الـعديـد دول المـنطقة الـتي ملت من هذه الاجتماعات والاحاطات وتكرر نفس البيانات والتصريحات ، لانها تتطلع إلى إتخاذ خطوات أكثر

واقعية وعملية لتنفيذ مـا يـتم الـتوصـل إلـيه مـن قـرارات فـي هـذا المجـلس والـتي مـن المـفترض أنـها ” قـــرارا ٌت مـــلزمـــة“ ، حـــتى نســـتطيع الخـــروج مـــن دوامـــة الـــصراع والـــتي دامـــت لعقود من الزمان.

السيدات والسادة

يــــعمل المجــــلس الــــرئــــاســــي وحــــكومــــة الــــوحــــدة الــــوطــــنية يــــداً بــــيد مــــن أجــــل الاســــتفادة مــــن الــــتطورات الإيــــجابــــية الــــتي تشهــــدهــــا الأوضــــاع فــــي لــــيبيا ، والــــــتي مــــــا كــــــان لــــــها أن تــــــتحقق لــــــولا الــــــجهود والمــــــبادرات المحــــــلية والــــــوطــــــنية الــــــــصادقــــــــة ، وكــــــــذلــــــــك بــــــــعد قــــــــيام عــــــــدة دول بــــــــدعــــــــم مــــــــسار الحــــــــل الســــــــلمي والــسياســي، بــعيداً عــن الحــلول الــعسكريــة الــتي لــم تجــلب غــير الــدمــار وعــدم الاســـتقرار فـــي لـــيبيا والمـــنطقة ، لـــذا نـــطالـــب المـــجتمع الـــدولـــي الاســـتفادة مـــن هــذا الــزخــم المحــلي والــدولــي لمــساعــدة بــلادي للخــروج مــن أزمــتها وتــحقيق مــا يــــصبو الــــيه الــــشعب الــــليبي لــــبناء دولــــته الــــديــــمقراطــــية … دولــــة المــــؤســــسات والقانون.

وفي هذا الإطار نود التأكيد على النقاط التالية :

أولاً: نــطالــب بــالــتزام جــميع الــدول بمخــرجــات مــؤتــمر بــرلــين حــول لــيبيا الــتي تـــــبناهـــــا قـــــرار مجـــــلس الأمـــــن 2510 ومـــــا تـــــابـــــع ذلـــــك فـــــي الـــــقراريـــــن 2570 -2571 ، والــــــعمل عــــــلى دعــــــم الــــــتنفيذ الــــــكامــــــل لاتــــــفاق وقــــــف اطــــــلاق الــــــنار ومخــــرجــــات الــــلجنة الــــعسكريــــة المشــــتركــــة 5+5 ، وبــــالأخــــص خــــروج جــــميع الــــقوات والمــــرتــــزقــــة الأجــــانــــب ، حــــتى تتحــــرر الارادة الــــوطــــنية مــــن أي أبــــتزاز وتَبسط الدولة سيادتها على كامل التراب الليبي.

ثـانـياً: الــتأكــيد عــلى أهــمية أن يــظل دور فــريــق المــراقــبين الأمــميين فــي إطــار دعــــم الــــلجنة الــــعسكريــــة ومخــــرجــــاتــــها حســــب مــــتطلباتــــها ، وأن تــــحافــــظ عــــلى شــكلها المــدنــي ، وألا تــتحول بــأي شــك ٍل مــن الأشــكال الــى قــوة عــسكريــة عــلى الأرض

ثـالـثاً: نـرحـب بـدور الـبعثة الأمـمية فـي مـتابـعة أعـمال الـلجنة الـقانـونـية المـنبثقة عـــن مـــلتقى الـــحوار الـــليبي ، ودعـــوتـــها لانـــعقاد المـــلتقى الأيـــام المـــقبلة ، لـــحسم مـقترح الـقاعـدة الـدسـتوريـة الـلازم لـلانـتخابـات الـرئـاسـية والـبرلمـانـية المـقررة فـي 12-24 المــــــــــــقبل ، وحــــــــــــتى يســــــــــــتطيع مجــــــــــــلسي الــــــــــــنواب والــــــــــــدولــــــــــــة الــــــــــــقيام بــاســتحقاقــهما حســب مــا ورد فــي خــارطــة الــطريــق، وذلــك قــبل المــوعــد المحــدد من المفوضية العليا للانتخابات بتاريخ 1-7 كحد أقصى

رابـعاً: نـطالـب الأمـم المتحـدة بـالإسـراع فـي إرسـال فـريـق تـقييم الاحـتياجـات الـــخاص بـــدعـــم الانـــتخابـــات فـــي لـــيبيا ، وذلـــك لـــلوقـــوف بـــشك ٍل مـــباشـــر وعـــاجـــل عـــــلى مـــــتطلبات المـــــفوضـــــية الـــــعليا لـــــلانـــــتخابـــــات ، وأيـــــضاً مـــــعرفـــــة التحـــــديـــــات المــــختلفة الــــتي قــــد تــــواجــــه الــــعملية وكــــيفية عــــلاجــــها ، وذلــــك مــــن أجــــل ضــــمان اجـــراء الاســـتحقاقـــات الانـــتخابـــية فـــي كـــل مـــدن لـــيبيا بـــنجاحٍ وشـــفافـــية ، دون التشكيك في العملية أو نتائجها لاحقاً

السيدات والسادة

تـعمل حـكومـة الـوحـدة الـوطـنية عـلى تـنفيذ الـولايـة المـنصوص عـليها فـي خـارطـة طــــــريــــــق مــــــلتقى الــــــحوار الــــــليبي ، وهــــــي مــــــلتزمــــــة بــــــتذلــــــيل كــــــافــــــة الــــــصعوبــــــات والعراقيل التي تعيق عمله رغم ِقــــصرالمــــدة،وهــــنانــــودالاشــــارةإلــــى أن الـــحكومـــة تـــمكنت حـــتى الآن مـــن تـــوحـــيد قـــرابـــة 80 % مـــن مـــؤســـسات الـــدولـــة الــــتنفيذيــــة بــــشك ٍل كــــامــــل ، وعــــملت خــــلال هــــذه الــــفترة الــــقصيرة عــــلى اطــــلاق بــــــــعض الــــــــبرامــــــــج والمــــــــشاريــــــــع لتحســــــــين الــــــــوضــــــــع الخــــــــدمــــــــي والاقــــــــتصادي لــــــلمواطــــــنين ، ولــــــكن هــــــناك عــــــدة تحــــــديــــــات مــــــازالــــــت تــــــواجــــــها و تــــــعيق تــــــنفيذ بـــرامـــجها ، وعـــلى رأس تـــلك المـــعوقـــات عـــدم تـــسمية المـــناصـــب الـــسياديـــة بـــعد وتــوحــيد مــؤســساتــها ، وتــأخــر إقــرار المــيزانــية الــعامــة. لــذا نــحن فــي انــتظار مجــلسي الــنواب والــدولــة لانــهاء اســتحقاقــهما كــ ٌل حســب اخــتصاصــه ، حــتى تســــتطيع الــــحكومــــة الايــــفاء بــــوعــــودهــــا بــــالــــشكل الأمــــثل ، وفــــي هــــذا الــــسياق نــــرحــــب بــــدعــــوة رئــــاســــة مجــــلس الــــنواب لــــعقد جــــلسة بــــالــــخصوص يــــوم الإثــــنين المقبل.

السيدات والسادة،

نـــــعيد الـــــتأكـــــيد مـــــن جـــــديـــــد عـــــلى أن إحـــــلال الســـــلام يـــــمثل أولـــــويـــــة ، وتـــــعتبر المـــصالـــحة الـــوطـــنية والـــنجاح فـــي إنـــجازهـــا الـــعامـــل الأســـاســـي لـــتحقيق هـــذا الســـلام، ونـــود هـــنا أن نـــشير الـــى أن رئـــيس وأعـــضاء المجـــلس الـــرئـــاســـي قـــد اعــــــلنوا فــــــي الــــــخامــــــس مــــــن أبــــــريــــــل المــــــاضــــــي عــــــن انــــــشاء المــــــفوضــــــية الــــــعليا لـلمصالـحة الـوطـنية ، والـتي يـتركـز عـم ُلها عـلى تـعزيـز المـصالـحة والـعدالـة ورأب الــــــصدع ولــــــم شــــــمل الــــــليبيين ، وذلــــــك مــــــن خــــــلال تــــــحقيق الــــــعدالــــــة الانــــــتقالــــــية والمــصارحــة وارســاء مــبدأ الــعفو والــتسامــح وجــبر الــضرر. وفــي هــذا الــسياق فـــــــقد أعـــــــلنت وزارة الـــــــعدل مـــــــنذ أيـــــــام عـــــــن خـــــــطوات مـــــــلموســـــــة لـــــــلإفـــــــراج عـــــــن المحتجزين في السجون والتي بدأت بالافراج على 78ســـجيناً،وكـــذلـــك جـرى تـبادل لـلأسـرى بـرعـايـة لـجنة 5+5 مـنذ أيـام ، ولازالـت الـجهود مسـتمرة بـــرعـــايـــة الـــحكومـــة لـــلافـــراج عـــن المـــواطـــنين المـــسجونـــين بـــلا تـــهم ، أو مـــن ثـــبُتت برائتهم في كامل أنحاء ليبيا.

وفـــي نـــفس الإطـــار ، نـــدعـــو مجـــدداً الإتـــحاد الأفـــريـــقي وبـــالـــتعاون مـــع الأمـــم المتحـدة لـدعـم مشـروع المـصالـحة الـوطـنية الـتي أعـلن عـنها المجـلس الـرئـاسـي ، ونــدعــم مــا ورد فــي تــوصــية الأمــين الــعام فــي تــقريــره الأخــير حــول دور الأمــم المتحــدة والاتــحاد الافــريــقي فــي أيــة جــهود تــبذل مــن أجــل تــحقيق المــصالــحة

بين الليبيين.

السيدات والسادة،

تــشكل قــضايــا حــقوق الانــسان فــي لــيبيا الــتي تــتناولــها تــقاريــر الأمــم المتحــدة ومــــن بــــينها تــــقاريــــر الأمــــين الــــعام ، جــــانــــباً مــــهماً مــــن عــــمل حــــكومــــة الــــوحــــدة الـــــوطـــــنية ، حـــــيث تـــــعمل وزارة الـــــعدل وغـــــيرهـــــا مـــــن المـــــؤســـــسات الـــــوطـــــنية ذات الـــعلاقـــة وبـــالـــتعاون مـــع مـــكتب الـــنائـــب الـــعام ، عـــلى عـــدد مـــن الـــقضايـــا الـــتي تــخص هــذا الــجانــب ، لمــحاســبة مــرتــكبي الجــرائــم ومــنتهكي حــقوق الإنــسان بـــكافـــة أنـــواعـــها ، والـــعمل عـــلى ارســـاء مـــبدأ عـــدم الإفـــلات مـــن الـــعقاب ، وهـــنا نتحدث عن كافة الانتهاكات والجرائم منذ 2011 من أي طر ٍف كان.

وفــــيما يــــخص مــــلف الهجــــرة غــــير الشــــرعــــية والــــوارد فــــي تــــقريــــر الأمــــين الــــعام الأخــير، وإذ نــؤكــد عــلى حــرصــنا عــلى ســلامــة المــهاجــريــن وحــمايــتهم ومــنع أي انــتهاكــات ضــدهــم ، فــإنــنا نــؤكــد أيــضاً عــلى مــوقــفنا الــثابــت مــن هــذه الــقضية والمـــتمثل فـــي رفـــض كـــل المـــحاولات الـــتي تـــعمل عـــلى اخـــتزال الأمـــر فـــقط فـــي الــظروف الــتي يــعيشها المــهاجــرون فــي لــيبيا ومــعانــاتــهم فــي زمــن الــصراع ، دون الإشـــارة الـــى مـــسؤولـــية المـــجتمع الـــدولـــي فـــي عجـــزه عـــن مـــعالـــجة جـــذور المـــشكلة ، وعـــدم تـــعامـــله مـــع دول المـــصدر والمـــقصد ، وتـــقاعـــصه عـــن مـــكافـــحة ومـــعاقـــبة تـــجار البشـــر وشـــبكاتـــهم الـــعابـــرة للحـــدود ، والاكـــتفاء بـــالحـــديـــث عـــن أوضــاع المــهاجــريــن فــي مــراكــز الايــواء -وهــو أمــر مــهم- لــكن يــجب ألا نــنسى أنـــــهم يـــــمثلون %5 مـــــن عـــــدد المـــــهاجـــــريـــــن عـــــلى الأراضـــــي الـــــليبية ، والـــــذيـــــن يــفقدون حــياتــهم فــي الصحــراء أو فــي البحــر ســعياً لــحياة أفــضل فــي أوروبــا ولا نسمع أي حديث عنهم.

وهــنا نــضم صــوتــنا الــى صــوت الأمــين الــعام فــي دعــوة الشــركــاء الــدولــيين الــى إعـــادة الـــنظر فـــي ســـياســـاتـــهم المـــتعلقة بـــالهجـــرة ، وخـــاصـــة تـــلك الـــسياســـات الـــتي تـــرى فـــي أن لـــيبيا تـــشكل مـــلاذاً آمـــناً لـــلمهاجـــريـــن ، وتـــتبع اســـتراتـــيجية اعـــــتراضـــــهم فـــــي عـــــرض البحـــــر وتـــــرغـــــمهم عـــــلى الـــــعودة الـــــى لـــــيبيا وتـــــرفـــــض اســتقبالــهم فــي أراضــيها ، فــإن كــان الــوضــع الانــسانــي فــي لــيبيا وهــي غــير مســـــتقرة يـــــقلقكم ، ســـــاهـــــموا بـــــايـــــجابـــــية وفـــــاعـــــلية فـــــي اســـــتقرار لـــــيبيا وانـــــهوا التدخلات السلبية حتى نستطيع استيعاب اخوتنا بالطرق الشرعية.

السيدات والسادة ،

تعهــد مجــلس الأمــن والــتزم بــالــحفاظ عــلى أمــوال الــشعب الــليبي المــتمثلة فــي الأصــــول الــــليبية المجــــمدة، ونــــود هــــنا الــــتأكــــيد عــــلى أنــــنا نــــعترض عــــلى قــــيام بــعض الــدول بــاســتغلال قــرار تجــميد الأصــول ، ومــحاولــتها وضــع الــيد عــليها مــــن دون الــــرجــــوع لــــلدولــــة الــــليبية، لــــذا نحــــذر تــــلك الــــدول بــــأنــــنا ســــنلاحــــقهم قضائياً في حال استمرت هذه المحاولات.

وفـي نـفس الـسياق نـعيد الـتأكـيد عـلى مـطالـبنا الـسابـقة الـتي نـدعـو فـيها الـى احـداث تـعديـلات عـلى نـظام الـعقوبـات بـالـصورة الـتي تـمكن المـؤسـسة الـليبية لـــــلاســـــتثمار مـــــن إدارة هـــــذه الأمـــــوال دون رفـــــع التجـــــميد عـــــنها الآن، وكـــــذلـــــك امـــكانـــية الاســـتفادة مـــن هـــذه المـــوارد بـــشكل اســـتثنائـــي فـــي اســـتثمارات مـــن شـأنـها أن تـعالـج الأزمـات الانـسانـية الـتي تـتعرض لـها الـبلاد ، بـالأخـص أزمـة الكهــــربــــاء والــــطاقــــة والخــــدمــــات الــــصحية لمــــواجــــهة جــــائــــحة كــــوفــــيد-19، وذلــــك حسب ما ورد من استثناءات في نظام الجزاءات المعمول به.

خـتامـا

نـتطلع مـن جـديـد لـدور ايـجابـي وأكـثر فـاعـلية مـن هـذا المجـلس تـجاه دعــــم تــــوافــــق الــــليبيين ، والــــعمل عــــلى انــــهاء كــــل أنــــواع الــــتدخــــلات فــــي لــــيبيا ، ونــــدعــــو الجــــميع لــــعدم التســــتر عــــلى المــــعرقــــلين… أفــــراداً كــــانــــوا أو كــــيانــــات ، والـذيـن لازال مـنهم مـن يـسعى لإجـهاض الـعملية الـسياسـية وإدخـال لـيبيا فـي فـوضـى مـن جـديـد، لـخو ِفـهم مـن ضـياع نـفوذهـم وأن يـنتزع الـشعب سـلطتهم من خلال المسار الديمقراطي الُحر المباشر

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