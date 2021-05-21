الغزال: الكبير سبب أزمة الاقتصاد وسبب تجويع الليبيين لبقائه في المصرف 11 عام

انتقد المحلل السياسي، سالم الغزال، بقاء الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا عقداً من الزمان، قائلاً: “مجلس الدولة هو المؤتمر الوطني ولكنه غيّر ثيابه، مثل ما قامت به جماعة الإخوان الإرهابية بتغيير مسمى نفسها من جماعة مصنفة لدى عدد من الدول العربية بـ “الإرهابية” إلى جمعية”.

الغزال، وفي تصريحات لقناتنا، أضاف: “في ثورة الـ 17 من فبراير كنا ننتقد بقاء القذافي 40 سنة، ولم نعتقد بأن القادم سيبقى باقياً عقداً من الزمن عاست فيه ليبيا أسوأ حالاتها وتدهور اقتصادها وبدأ الليبيون يشحتون لقمة العيش بسبب الفشل في إدارة الأزمة”.

وتابع: “هؤلاء الذين ينتقدون القذافي أصبحوا مثلما وصفتهم رئيسة البعثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز “ديناصورات سياسية”، وخيّرتها بين الانقراض أو التعاطي بإيجابية مع الرؤية التي تتبناها ومن خلفها المجتمع الدولي، لكنها في ذات الوقت عادت لتتساءل “هل سيذهب هؤلاء إلى الانقراض سريعاً، أم سننتظر 160 مليون سنة أخرى؟”.

وأضاف ساخراً: “الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي المُقال من مجلس النواب بقرار رقم (17) لسنة 2014 وتعيين نائبه علي الحبري بمهامه والذي بقي كذلك في ذات المنصب، دون تسليم المحافظ الشرعي المعيّن من قبل المجلس محمد الشكري، الذي أدى اليمين القانونية أمام المجلس، كان يجب أن نضع صورة الكبير مكان النجمة والهلال في العلم الليبي لأنه تم تعيينه محافظاً للمصرف فى 26 سبتمبر 2011 بالقرار رقم 147 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي ولا زال في منصبه وكأن هذا المنصب موروث لعائلته أو أنه فصّل له ولا زال يريد أن يبقى في منصبه بعد تجويع الشعب الذي عانى بسبب سياسته الاقتصادية الفاشلة”.

واستكمل: “ومنذ أن سمي الكبير محافظاً في 2011 لاقى القرار موجة أراء معارضة واسعة له استند أصحابها على عدم قانونية وشرعية هذا التعيين لعدم خضوع الكبير لقانون الجنسية الليبية لسنة 1951 و إتهامه بالفساد الاداري و المالي، وسوء استعمال الوظيفة، ونهب وافلاس مصرف الامة الذى كان مديراً له فى ما عرف سنة 2008 فى الاوساط المصرفية بـ قضية ”الـ 6 مليار” الا ان الرجل بقى فى منصبه و لم يتزحزح بالرغم من كل محاولات الاطاحة به بعد ذلك.

وتابع: “وشكشك كذلك تم إقالته ولكنه لا زال متمسكاً بمقعده ليتم التغاضي عن فساد الكبير، وتسليط الأضواء وتشويه كل من يحاول أن يهاجم حزب الإخوان “العدلة والنباء المنتمي له شكشك”.

واستكمل: “ولكي لا ننسى المشري المتهم بـ 12 قضية، وقد تم مطالبة رفع الحصانة منه، وإحدى القضايا هي رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبّان ترأسه للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام، حيثُ أن المخالفات المرتكبة في القضية المتعلقة بالمشري تتعلق بقرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي للدولة إضافة لمخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر وإنفاقه.

وتابع: “القضية التي وقع فيها الإخواني المشري الذي كان يعمل رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني سابقاً، رفقة رئيس ما يسمى “حكومة الإنقاذ” خليفة الغويل، ومحمد الغويل أمين سر ذات الحكومة ووزير ماليته يونس البرعصي ووكيلها بشير العائب ومدير عام إدارة الميزانية بها زيدان الطويبي، تتضمن اختلاسات ومخالفات مالية كبيرة”.

وأضاف: “ولا زال إلى يومنا هذا المشري يمتنع عن التحقيق في قضايا الفساد التي تلاحقه لعدة سنوات متحامياً بالحصانة التي كشفت الرقابة الإدارية بأنها لا تشمل عمل الهيئات الرقابية”.

واختتم: “ويبدو التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة أهم العوامل لتوفير ظرف مناسب لانقراض “ديناصورات السياسة” في البلاد، بينما يؤشر ظهور بوادر خلاف حول الاستفتاء على الدستور ليكون إطاراً قانونياً للانتخابات المقبلة، إلى صحة مخاوف شريحة من الليبيين من الإعلان عن وصول حكام جدد إلى المشهد قبل الاتفاق في المسار الدستوري، ما يعني برأيهم بقاء الباب مفتوحاً على مراحل انتقالية بحكومات وسلطات كلها تتشبث بالبقاء في المشهد وتستند إلى شرعية”.