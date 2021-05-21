شركة الكهرباء: سرقة أسلاك نحاس مسافة 1350 مترا بدائرة توزيع القره بوللي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك نحاس مسافة 1350 مترا بدائرة توزيع القره بوللي .

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن ظاهرة الاعتداءات على الشبكة الكهربائية مازالت مستمرة وبشكل يومي، مؤكدة تعرض خط النقل 30 مشروع الأبقار، اليوم الجمعة، لسرقة أسلاك مسافة 750 مترا بدائرة توزيع القره بوللي، كما تعرض أيضا خط النخيل 11/ 30اللدائن لسرقة أسلاك مسافة 600 متر بدائرة توزيع القره بوللي .

وطالبت الشركة الجهات المعنية بالتدخل ومساندة الشركة لحماية الشبكة الكهربائية من العابثين بها، خاصة ان الضرر ينعكس على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، كما ينعكس سلباً على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

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