المشيشي يشارك في افتتاح المعرض التونسي الليبي الأحد المقبل

يشارك رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في افتتاح المعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، المقرر انطلاقه الأحد القادم بالعاصمة طرابلس.

وقال وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي كمال الدوخ، في تصريحات للصحفيين، أمس الخميس على هامش افتتاح محوّل مطار تونس قرطاج، إن وفد المشيشي سيتوجه إلى ليبيا للمشاركة في معرض بخصوص إعادة الأعمار في ليبيا، بحضور قرابة 150 عارضا من تونس في مختلف الاختصاصات وعلى رأسها مكاتب الدراسات والمقاولات والشركات المنتجة للمواد الغذائية.