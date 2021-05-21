الخارجية التشادية: المرتزقة الأتراك في ليبيا تهديد خطير لبلادنا

رصد تقرير عرضته قناة مداد نيوز السعودية، على موقع يوتيوب، تحذيرات إفريقية عديدة من خطورة الميليشيات الإرهابية والمرتزقة داخل الأراضي الليبية، حيث وجه نائب وزير الخارجية التشادي تحذيرًا من الخطر والتهديد المحتمل الذي تشكله الميليشيات في ليبيا.

وأضاف التقرير أن المسؤول التشادي قال خلال جلسة لمجلس الأمن، إن الميليشيات المسلحة والمقاتلين الأجانب في ليبيا باتوا خطرا محتملا لا يهدد فقط ليبيا، بل يمتد تهديهم ليطال دول الساحل الإفريقي.

المسؤول التشادي أكد ارتفاع وتيرة الإرهاب في تشاد وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، والسبب الرئيسي كان سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا الذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 20 ألف مقاتل أغلبهم من الجنسية التركية والسورية.