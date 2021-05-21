كوبيتش يجدد التأكيد على أهمية إجراء انتخابات ديسمبر

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش اليوم إحاطة أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، حيث أكد على أهمية المضي لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، كما أشار إلى أن مهمة السلطات في ليبيا الآن تتمثل في تعبيد الطريق لتنفيذ هذه الاستحقاقات.
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قناة ليبيا
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