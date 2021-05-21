السايح: إجراء الانتخابات في موعدها متوقف على التوصل لقانون الانتخاب

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر نهاية العام الجاري متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف يوليو.

مؤكدا في تصريح مع العربية الحدث وجود إجماع دولي على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، للوصول إلى سلطة منتخبة من الشعب، ومشيرا إلى أن كل ذلك غير كاف لإجراء الانتخابات في موعدها دون استلام المفوضية قانون الانتخاب من البرلمان قبل منتصف يوليو، وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس.

هذا وأضاف السايح أن المفوضية أكملت ما يقارب تسعين بالمئة من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة، نافيا وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني.

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