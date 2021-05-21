نائب رئيس “الصليب الأحمر”: من الخطورة عودة 30 ألف نازح ليبي إلى منازلهم دون الترتيبات اللازمة

قال جيل كاربونير ، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن ليبيا بها أكثر من 30 ألف نازح، ويريدون العودة إلى منازلهم، محذرا من خطورة ذلك قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة.

وأوضح كاربونير، في حديث مع صحيفة “الأهرام ويكلي” المصرية، قائلا: “لدينا عمليات كبيرة في ليبيا ، ومكتب رئيسي في طرابلس ومكاتب في بنغازي ومصراتة وسبها، وكنا حاضرين طوال فترة النزاع ، ونقدم المساعدة الطبية الطارئة ، ونصل إلى جميع أطراف النزاع ونعزز تطبيق القانون الإنساني الدولي الذي يتضمن حماية السكان المدنيين من الأذى”

وأضاف: “نحن نبقي هذا الحوار حيا لضمان حماية كل من السكان المدنيين والبنية التحتية في حالة تجدد الأعمال العدائية. كما قدمنا ​​مساعدات غذائية ومواد غير غذائية ومياه للأشخاص المتضررين من النزاع”.

وتابع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “اضطر الآلاف والآلاف من النازحين داخليًا إلى مغادرة منازلهم بسبب الصراع، إذا لم أكن مخطئًا ، فإن ليبيا بها أكثر من 30 ألف نازح ، والآن يريدون العودة، والقضية عندما يحدث هذا. يجب أن نكون حذرين للغاية لأنه لا يزال هناك الكثير من الأجهزة غير المنفجرة”.

وبيّن كاربونير، قائلا إن “هناك تهديدات خطيرة قبل استعادة سبل العيش ، ونحن نعمل مع جميع الشركاء لحلها كما نواصل دعم البنية التحتية الصحية التي تضررت بشدة، إذ تعرضت المرافق الطبية للهجوم أثناء النزاع، ومن المهم أن نعمل مع جميع الأطراف للتأكد من حماية البنية التحتية الصحية، وفي غضون شهر ، قد أزور ليبيا لمقابلة فرقنا هناك للاستعداد لأي موقف قد ينشأ في المستقبل”.