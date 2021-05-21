ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 May, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،اليوم الجمعة ،عن سرقة أسلاك نحاس مسافة 1350 مترا بدائرة توزيع القره بوللي .

وقالت الشركة ،إن ظاهرة الاعتداءات على الشبكة الكهربائية لازالت مستمرة وبشكل يومي ، حيث تعرض خط النقل 30مشروع الأبقار لسرقة أسلاك مسافة 750متر بدائرة توزيع القره بوللي، كما تعرض أيضا خط النخيل 11/30اللدائن لسرقة أسلاك مسافة 600متر بدائرة توزيع القره بوللي

وطالبت الشركة الجهات المعنية بالتدخل ومساندة الشركة لحماية الشبكة الكهربائية من العابثين بها، خاصة ان الضرر ينعكس على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، كما ينعكس سلباً على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.