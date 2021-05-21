السفير الأمريكي لدى ليبيا يعلن استعداده لاجتماع ملتقى الحوار السياسي

أبدى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، استعداده لملتقى الحوار السياسي الليبي للاجتماع يومي 26-27 مايو.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تتواصل مع مجموعة واسعة من المشاركين لمناقشة المسؤولية التاريخية التي يتحملونها لدفع العملية السياسية من خلال التوصل إلى إجماع على أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر في الوقت المناسب.

وأضافت السفارة الأمريكية، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يلعب دورًا أساسيا، خاصة في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر على تبني التوصيات التي يتلقاها من الملتقى. كجزء من هذا الجهد.

وأشار السفير الأمريكي لدى ليبيا، إلى أنه التقى زياد دغيم وعبد المجيد مالكة، بصفته المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا.

والتقى نورلاند، في وقت سابق، بلقاسم نمر ولميس بن سعد، للتعبير عن أمل أمريكا في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى الى التوافق نيابة عن الشعب الليبي.

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