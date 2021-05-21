الدبيبة يلتقي جمعا من أعيان وشباب بني وليد

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة، خلال زيارته التفقدية إلى بني وليد أمس، جمعا من أعيان وشباب المدينة.

وألقي خلال الاجتماع الذي حضره معظم وزراء الحكومة عدد من الكلمات التي أكدت أن أبناء ورفلة في كافة أنحاء الوطن يتطلعون إلى بناء دولة المؤسسات والقانون بلا إقصاء ولا تهميش.

وأشارت الكلمات إلى أن زيارة رئيس الحكومة تصب في طريق المصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة، التي ترتكز على الشفافية والعدالة الانتقالية وجبر الضرر.

من جهته أكد الدبيبة أن قبائل ورفلة كان لها دور بارز في مختلف مراحل التاريخ، ضمن مساعي المصالحة الوطنية بين الليبيين كافة.

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