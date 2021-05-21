بحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة.. ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح في القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة، وبحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة في القره بوللي.

ووفق بيان للوزارة، اليوم، تمكنت قوة دعم مديرية أمن القره بوللي، وقسم البحث الجنائي بالمديرية، من ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة وبحوزتهم أسلحة نارية نوع بي .كي .تي وكلاشن كوف وقواذف.

ولفت البيان إلى أن هذا التشكيل نفذ عمليات سرقة لقرابة 27 شخصا داخل الحجرات بالمصيف العام، وسرقة محتوياتهم الشخصية من هواتف محمولة والاعتداء عليهم..

فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص..

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا