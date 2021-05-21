جريمة قتل في جنزور تثير الرأي العام

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شهدت جنزور اليوم الجمعة تهجم أحد عناصر مليشيات كتيبة “فرسان جنزور” المدعو أيوب سحاب على منزل المواطن زياد بحيح حاملًا بندقية ماتسبب في مقتله وإصابة والده الصادق بحيح.

وذكرت المليشيا عبر حسابها على “فيسبوك” أن التمركزات والبوابات التابعة لها وتحديدًا في الجعافرة والمنطقة المحيطة للتأمين وعدم تعدي الطرفين على بعض.

وأوضحت مليشيا “فرسان جنزور” أن هذه التمركزات والبوابات لاحتواء الموقف منعا لأية اختراقات والتعدي على البيوت.

وأشارت المليشيا إلى أن هذا التدخل من قبل القوة الخاصة لكتيبة فرسان جنزور والغرفة المشتركة جاء بعد غياب تام لمديرية أمن جنزور في هذه الواقعة.

وأكد مليشيا “فرسان جنزور” أنه تم توثيق المحاضر على أن يسلم الجاني المدعو أيوب سحاب نفسه للقانون.