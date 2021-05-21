رئيس الحكومة التونسية يتوجه إلى طرابلس لافتتاح المعرض التونسي الليبي

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أنه سيزور العاصمة الليبية طرابلس لافتتاح المعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، والذي سينطلق الأحد المقبل.

وصرح وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية في تونس كمال الدوخ، بأن الوفد التونسي برئاسة المشيشي سيتوجه إلى ليبيا للمشاركة بالمعرض الذي يمثل انطلاقة للتعاون بين تونس وليبيا، وتحقيق اندماج تنموي كامل بين البلدين بهدف الولوج إلى السوق الإفريقية، مشددا على أن مستقبل تونس من مستقبل ليبيا.

ومن المقرر أن يتواصل المعرض من ال23 إلى ال25 من مايو تحت شعار “تونس وليبيا بوابة نحو إفريقيا” بحضور سبعمئة شخصية اقتصادية.

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