الشركة العامة للكهرباء تجدد دعوتها للجهات المعنية لحماية الشبكة من “العابثين”

جدّدت الشركة العامة للكهرباء، دعوتها للجهات المعنية للتدخل ومساندة الشركة لحماية الشبكة الكهربائية من العابثين بها حيث ينعكس الضرر على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كما ينعكس سلباً على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

وأوضحت الشركة في دعوتها، استمرار ظاهرة الاعتداء على الشبكة الكهربائية، وأنها لازالت مستمرة وبشكل يومي، حيث تعرض اليوم الجمعة خط النقل 30 مشروع الأبقار لسرقة أسلاك مسافة 750 متر بدائرة توزيع القره بوللي، كما تعرض أيضا خط النخيل 11/30 اللدائن لسرقة أسلاك مسافة 600 متر بدائرة توزيع القره بوللي.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن محاولة سرقة محول بالحي الصناعي تاجوراء، بعد قيام مجموعة من المجرمين بمحاولة سرقة محول 200 ك٠ف على خط شمس الحرية 30 الرقيق الحي الصناعي، حيث تم تفكيك الكوابل والمحول، ولاحظ عدد من المواطنين محاولة السرقة وقاموا بالإبلاغ عن الواقعة فورا، ولاذوا المجرمين بالفرار وباءت محاولتهم بالفشل.

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