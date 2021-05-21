كوبيش: المهمة الحاسمة للسلطات الليبية هي ضمان إجراء الانتخابات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إن المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية تبقى ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2570.

وأضاف كوبيش في إحاطة له أمام مجلس الأمن، أن هذه الأولوية هي في صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية فيما تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، يجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 1 يوليو لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات.

كما أشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يسرت عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي التي وضعت مقترحاً للقاعدة الدستورية. وسوف يناقش الملتقى هذا المقترح في جلسته العامة المقرر عقدها يومي 26 و27 مايو الجاري مع التركيز على تسوية بعض القضايا المفتوحة وإحالة القاعدة الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.