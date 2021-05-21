وزير الاقتصاد يبحث مع السفير الجزائري سبل تعزيز العلاقات التجارية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال لقائه سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا كمال حجازي، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، والمشاريع الاستثمارية المستهدفة بالمنطقة الجنوبية.

وناقش الوزير خلال اللقاء آلية تنظيم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات بين البلدين، ودعم رجال الأعمال والتشبيك بين شركات القطاع الخاص من خلال تنظيم مؤتمرات ومعارض مشتركة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة البرنامج العام للمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المزمع إقامته في الجزائر أواخر مايو الجاري، بتنظيم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ومشاركة وزارتي الاقتصاد والتجارة والخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

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