اجتماع لحلحلة مشاكل مركز البحوث الصناعية

بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة منصف الشلوي، خلال اجتماع مع مدير عام مركز البحوث الصناعية حسين العريبي، وعدد من مديري الإدارات، سبل حل المختنقات الفنية والإدارية والمالية بمركز البحوث الصناعية.

وناقش الاجتماع تذليل الصعوبات والإشكاليات العالقة، وترتيب عدد من المقترحات، وكذلك هيكيلة المركز ونشاطاته خلال العام الماضي.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع مجلس إدارة المركز وإدارته العامة، إلى جانب بحث سبل تطويره وتنشيط المشاريع المتعثرة والنظر في المتوقفة منها.

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