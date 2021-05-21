أمن جنزور ترد على اتهامها بالتقصير بخصوص قضية مقتل “زياد بحيح”

أخبارليبيا24

استنكرت مديرية أمن جنزور اليوم الجمعة الاتهامات الموجهة لها بالتقصير بخصوص حادثة مقتل زياد بحيح على يد المليشياوي أيوب سحاب.

وأضافت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن قسم التحقيق بمركز شرطة جنزور قام منذ ساعات الصباح الأولى باتخاذ الإجراءات وفتح محاضر بالخصوص والانتقال إلى عين المكان وأخذ الكشف الميداني ولازالت التحقيقات مستمرة.

وأوضحت بخصوص تأمين المكان والحفاظ على الأرواح والممتلكات ودرء الفتنة فهو من اختصاص الغرفة الامنية المشتركة والتي تشارك بها مديرية أمن جنزور وقامت بتفريغ أعضاء قسم النجدة السابق بالكامل للانضمام إلى هذه الغرفة لإنجاز هذه الأعمال.

وذكرت مديرية أمن جنزور أن مدير الأمن متواجد شخصيا في مركز شرطة جنزور ويشرف على الإجراءات والتحقيقات في هذه القضية ويتواصل مع جميع الأطراف.

وشهدت جنزور اليوم الجمعة تهجم أحد عناصر مليشيات كتيبة “فرسان جنزور” المدعو أيوب سحاب على منزل المواطن زياد بحيح حاملًا بندقية ماتسبب في مقتله وإصابة والده الصادق بحيح.

وذكرت المليشيا عبر حسابها على “فيسبوك” أن التمركزات والبوابات التابعة لها وتحديدًا في الجعافرة والمنطقة المحيطة للتأمين وعدم تعدي الطرفين على بعض.

وأوضحت مليشيا “فرسان جنزور” أن هذه التمركزات والبوابات لاحتواء الموقف منعا لأية اختراقات والتعدي على البيوت.

وأشارت المليشيا إلى أن هذا التدخل من قبل القوة الخاصة لكتيبة فرسان جنزور والغرفة المشتركة جاء بعد غياب تام لمديرية أمن جنزور في هذه الواقعة.

وأكد مليشيا “فرسان جنزور” أنه تم توثيق المحاضر على أن يسلم الجاني المدعو أيوب سحاب نفسه للقانون.