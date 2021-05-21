بمشاركة وزارة الدفاع : انعقاد الاجتماع السنوي الرابع لأشغال اللجنة العلمية لمركز 5+5 لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية

طرابلس 21 مايو 2021 ( وال ) – عقد بمقر وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس الاجتماع السنوي الرابع لأشغال اللجنة العلمية لمركز 5+5 التدريبي، لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية 5+5TCHD) ) وذلك خلال يومي الــ 19- 20 من شهر مايو الجاري.

وقالت الوزارة – عبر صفحتها الرسمية – إن الاجتماع الذي عقد عبر تقنيات الفيديو، كان بمشاركة خبراء الألغام ممثلي اللجنة العلمية للبلدان الأعضاء ( الجزائر – فرنسا –إيطاليا – ليبيا – موريتانيا – المغرب – البرتغال – إسبانيا).

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز وتطوير التعاون متعدد الأطراف لدول غرب المتوسط، من خلال زيادة المعلومات وتبادل التجارب والخبرات، وذلك لوضع إطار عمل مناسب لآليات عمل المركز لإنجاز البرامج التدريبية لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. (وال)

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