رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُشارك في حفل تكريم خريجي جامعة بني وليد

بني وليد 21 مايو 2021 ( وال )- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد دبيبة ” الخميس، في حفل تكريم بمدرج الثانوية الصناعية جمع من خريجي كليات جامعة بني وليد للعام الدراسي 2020 – 2021.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة بني وليد، بأن رئيس الحكومة عبر عن سعادته بمشاركته والوفد المرافق له فرحة الخريجين، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية للمساهمة في النهوض بالوطن في مختلف المجالات .

وأكد رئيس الحكومة بأنه يولي فئة الشباب اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن ميزانية هذا العام تشمل دعمًا للشباب والأندية الرياضية .

كما شدّد على ضرورة تكاثف الجهود لمصالحة حقيقية مبنية على أساس العدالة، وجبر الضرر وإنفاذ القانون بعد سنوات من الحروب والصراعات، مؤكدًا أن الشباب هم الفاعل الحقيقي في هذه العملية.

وحضر الحفل عدد من الوزراء ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، ومسؤولي القطاعات بالمدينة، ورئيس جامعة بني وليد، وحشد من الأساتذة والطلبة وشباب الأندية الرياضية، وفوج الكشافة وعائلات الخريجين.

وفي نهاية الحفل، قدمت شهادات التكريم للخريجين من قبل رئيس الحكومة والسادة الوزراء، وسط حضور كبير للمسؤولين والأعيان بالمدينة، وأهالي وأصدقاء الطلبة الخريجين، كما منح طلبة الجامعة درعًا لرئيس الحكومة تقديرًا على وقوفه ودعمه لشباب ليبيا. (وال)

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