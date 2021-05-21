بلدية الكفرة تكشف وصول قائمة الإمدادات الطبية التي وعد بها وزير الصحة

قال المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، لم يمض على زيارة وزير الصحة علي الزناتي الى بلدية الكفرة أسبوع واحد حتى بدأ ايفائه بكل ما تعهد به لدعم القطاع الصحي والرفع من جودة الخدمات الطبية .

وأضاف المكتب الإعلامي في إيجاز صحفي، الزيارة التي رافقه فيها رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية اسماعيل العيضة وعدد من المستشارين ومديري الإدارات بالوزارة والتقوا خلالها بالمجلس البلدي وحكماء واعيان المنطقة واستمع معاليه الى عدد من المطالب التي من شأنها مساعدة المرافق الصحية على اداء دورها في ضوء البعد الجغرافي للمدينة .

وتابعت البلدية، وفور انتهاء إجازة العيد بدأت نتائج الزيارة ، فاليوم صباحا وصل الى مستشفى الشهيد عطية الكاسح جهاز الاشعة المقطعية الحديث 128 slide ، و بدأ العمل فعليا على تجهيز عيادة شهداء بوشوق المجمعة والمتوقع افتتاحها منتصف الشهر المقبل ، وصول عدد 50 اسطوانة اكسجين لمركز الكفرة للنساء والولادة ، توفير مصنع اكسجين لمركز النساء والولادة، – المباشرة في الإجراءات الإدارية لرفع مجمع عيادات ليبيا بالفرع البلدي الشورى الى مستشفى قروي .

واستطرد، كما تم وصول مصنع اكسجين لمستشفى الشهيد عطية الكاسح ، وتم توفير مختبر pcr لمركز طب المناطق الحارة، وتم عمل عقود عمل ميزة اطباء لصالح مستشفى الشهيد عطية الكاسح ، كما تم البدء في ترشيح عناصر طبية وطبية مساعدة لغرض الالتحاق بدورات تدريبية، و الشروع في اتصالات مباشرة مع الشركة التونسية المنفذة لمشروع مستشفى الكفرة المركزي .