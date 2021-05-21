رئاسة أركان القوات الجوية تُشارك في الدورة الــ (11) حول مراحل تطور الطائرات المسّيرة

طرابلس 21 مايو 2021 ( وال ) – شاركت ليبيا متمثلة في رئاسة أركان القوات الجوية في الدورة الحادية عشر للمستوى المبتدئ ( جوية ) لكلية 5+5 دفاع يومي 19- 20 من شهر مايو الجاري .

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – إن الدورة التي نظمتها فرنسا عبر تقنيات الفيديو – تناولت موضوع الطائرات بدون طيار ( الأساسيات / الدفاع الجوي / التحديات).

وأضافت الوزارة أن الدورة تهدف إلى تعميق المعرفة حول مراحل تطور الطائرات المسّيرة في الأغراض العسكرية والمدنية والتحديات الأمنية في المحافل الدولية. (وال)

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