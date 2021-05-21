الإدارة العامة للتفتيش والقياس تحتفي باليوم العالمي للقياس

بمناسبة اليوم العالمي للقياس عقدت الإدارة العامة للتفتيش والقياس اجتماعا موسعا، ضم جميع مكاتب القياس بالموانئ والحقول النفطية والمنصات البحرية.

وأكد مدير الإدارة العامة للتفتيش والقياس علي الساعدي، أهمية جهود الإدارات والاختصاصيين والمفتشين في متابعة عمليات قياس النفط والغاز ومشتقاتهما وتطبيق دليل القياس الليبي والمعايير والمواصفات، لتحقيق دقة وجودة القياس، وأهمية هذا العلم بوصفه أحد الأركان الأساسية للمحافظة على الثروة النفطية.

مبينا أن الإدارة هي الجهة المنوط بها الإشراف على تطبيق معايير القياس، والمخولة قانونا باعتماد النتائج.

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