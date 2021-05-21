ليبيا الان

الحاجي: علينا أن نعيد حساباتنا في كل الدعاية الفاسدة ضد إيران

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناشط السياسي جمال الحاجي، إن شهادة القائد الفلسطيني إسماعيل هنية، محل تقدير، ولثقتنا في الرجل حول ما شهد به من دعم غير محدود وحتى بالسلاح إلى لمقاومة الفلسطينية من دولة إيران والشعب الإيراني، على حد زعمه.

وأضاف الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما قاله هنية يجعلنا نعيد حساباتنا في كل الدعاية الفاسدة التي كان يروجها “آل سعود والصهاينة العرب” ضد إيران، دون خوض في التفاصيل فهي متروكة لأهل العلم والاختصاص، ” على حد تعبيره.

وتابع:” نعلم أن في ايران طائفة “نجسة” تطال الصحابة وأم المؤمنين “عائشة” رضوان الله عليها، ولا يعني هذا أن ننجر خلف مؤامرة “الصهاينة_العرب” وصل لدرجة التحالف مع الصهاينة ضد إيران” على حد قوله.

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إعادة إيران الحاجي الدعاية الفاسدة حسابات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ما تفعله ايران اشبه بما فعله المنافقين ايام رسول الله عندما بنوا مسجد ضرار وادعوا انه لنصرة الضعفاء المساكين ونزلت ايات قرآنية تفضحهم وأمر رسول الله بهدم المسجد واحراقه فدور ايران الان هو التفريق بين المسلمين والاضرار بهم من اجل انشاء امبراطورية فارسية ومن يدعم نصرة الروافض فى ايران هل يقبل ان يرى سيطرتهم على المسجد النبوى ويلطموا ويلبسوا السواد بداخله ويدنسوا قبر سيدنا ابوبكر وعمر الخطاب ويلعنوا السيدة عائشة امنا ام المؤمنين ونغس الشئ سيفعلوه فى مكة المكرمة .
    فلا يكون فساد حكام الخليج سببا لان ندعم شر خلق الله من الروافض فحكام الخليج هم من دعموا اسقاط صدام حسين الذى كان يتصدى لخطر ايران والان يدفعون الثمن والسعودية هى من رفضت دعم على عبدالله صالح ضد الحوثيين ودفعت ثمن سيطرة الحوثببن على اليمن بدعم من على عبدالله صالح قبل ان يتراجع ويقتلوه .
    والصحيح ان ندعم الموقف المصرى الذى شكره ايضا هنية وهو موقف يدعم القضية الفلسطينية وبعمل على توحيد الصف الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال وسنعرف مستقبل دعم مصر ايضا عسكريا للمقاومة الفلسطينية لتقف فى وجه العدو الصهيونى عبر الانفاق

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  • اتمنى من الازهر الشريف بما له من دور وسطى فى نشر الاسلام فهو من اسمه نسبة الى فاطمة الزهراء ويحظى باحترام محبى ال البيت وايضا يدافع عن صحابة رسول الله وعلى راسهم ابوبكر وعمر والسيدة عائشة ام المؤمنين يقوم الازهر بمحاولات لوقف القتال بين المسلمين فى كل مكان والذى يخدم اعداء الاسلام خاصة فى اليمن وسوريا والعراق ولبنان فما يجمع المسلمين من كافة المذاهب اكبر بكثير منا يفرقهم

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