الحاجي: علينا أن نعيد حساباتنا في كل الدعاية الفاسدة ضد إيران

قال الناشط السياسي جمال الحاجي، إن شهادة القائد الفلسطيني إسماعيل هنية، محل تقدير، ولثقتنا في الرجل حول ما شهد به من دعم غير محدود وحتى بالسلاح إلى لمقاومة الفلسطينية من دولة إيران والشعب الإيراني، على حد زعمه.

وأضاف الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما قاله هنية يجعلنا نعيد حساباتنا في كل الدعاية الفاسدة التي كان يروجها “آل سعود والصهاينة العرب” ضد إيران، دون خوض في التفاصيل فهي متروكة لأهل العلم والاختصاص، ” على حد تعبيره.

وتابع:” نعلم أن في ايران طائفة “نجسة” تطال الصحابة وأم المؤمنين “عائشة” رضوان الله عليها، ولا يعني هذا أن ننجر خلف مؤامرة “الصهاينة_العرب” وصل لدرجة التحالف مع الصهاينة ضد إيران” على حد قوله.