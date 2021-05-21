إيفاءً لوعوده.. «الزناتي» يسلم المرافق الصحية بسرت أجهزة ومعدات طبية حديثة

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن أجهزة ومعدات طبية وصلت إلى المرافق الصحية بمدينة سرت، بناء على تعليمات الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية التي قطعها على نفسه أمام أهالي مدينة سرت أثناء الزيارة التي قام بها للمدينة يوم الجمعة الماضي، بتوفير كافة الاحتياجات للمرافق الصحية وحل جميع المشاكل التي تعرقل تقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة.

وبناءً على تعليمات الوزير العاجلة والمباشرة، تسلم مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، احتياجاته من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وتسلم المستشفى، جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية عدد (2) (Ultrasound Imaging Device)، جهاز مراقبة المريض عدد(6) (Patient Monitor)، جهاز التنفس الاصطناعي عدد (1) (Ventilator)، جهاز للأشعة الفوق سينية عدد (1) (Bucky X ray)، جهاز الأشعة عدد (1) (DUO Diagnostic)، جهاز الرنين المغناطيسي (MRI)، تركيب قطع غيار لجهاز قسطرة القلب.

وتسلم المستشفى أيضاً جهاز تخطيط، جهاز تخطيط للجنين، مستلزمات تشغيلية لقسم الأشعة، ECG و CTG.

كما تم تسليم مجمع العيادات سرت جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية(Ultrasound Imaging Device)، جهاز تخدير (Anasthesia Machin)، منظومة جهاز أشعة مع افلام (X Ray System with Films)، عدد (50) أسطوانة أكسجين.

وتم توفير طلبيات الأدوية والعناية الفائقة ووحدة أمراض الدم بمركز الأورام سرت، وتزويد المركز بسيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما تم إعطاء الموافقة على تنفيذ أعمال مستشفى بو هادي القروي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي وزير الصحة لتوفير كافة احتياجات المرافق الصحية في كل ربوع البلاد، بعد ما تم الوقوف عليه بشكل مباشر من خلال زياراته التفقدية للمرافق الطبية في أكثر من ثلثي البلاد، وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين في كل ربوع ليبيا.