بعد تغريدة مزورة تهاجم المشير حفتر.. السفارة الأمريكية تحذر من المعلومات المضللة

نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، تحذيرا من المعلومات المضللة، بعدما بث أحدا تغريدة مزورة منسوبة للسفارة الأمريكية هاجم فيها ريتشارد نورلاند المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

وحذرت السفارة الأمريكية قائلة، يحاول شخص ما خداعك: إليك مثال مناسب لمعلومات مضللة تم رصدها بين المستخدمين الليبيين، تم إرسال هذا المنشور الخاطئ في شكل صورة – وليس رابطًا و دون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على تويتر. لماذا ا؟ لأنه هذه التغريدة غير موجودة اصلا.

وأشارت السفارة إلى أن المعلومات المضللة هي نشر معلومات خاطئة أو غير دقيقة بنية التسبب فى ضرر مثال اختلاق اقتباس لشخصية عامة، متابعة، يرجى الوعي بأن بعض الفاعلين يحاولون خداعك عبر الإنترنت، تحقق دائمًا من المصادر الأساسية وتثبت من المعلومات قبل مشاركتها.