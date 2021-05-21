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النعاس: السراج جعل الإعلام الرسمي تحت سطوة العلمانى القومجى محمد بعيو

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حمل محمد بشير النعاس، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» كخبير عسكري واستراتيجي، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، مسؤولية عدم نقل فاعليات نصرة القدس في العاصمة الليبية طرابلس، وتضييق الأفق في القنوات الوطنية.

وتساءل النعاس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لماذا لا تقوم قناة الرسمية بنقل فعاليات نصرة القدس الشريف التى تجرى فى ميدان الشهداء؟”

وتابع:” الجواب: لأنها واقعة تحت سطوة العلمانى القومجى محمد عمر بعيو- رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام- والذى مكنه منها هو فائز السّراج “.

ولفت إلى أن الإعلام العربى والإسلامى يحتفى اليوم بالنصر العظيم فى القدس، بينما القناة الرسمية الليبية تعرض الرسوم المتحركة “، على حد تعبيره.

واختتم:” يبدو أن السّراج نجح فى اختيار محمد بعيو لقيادة المؤسسة الإعلامية.”

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الإعلام الرسمي السراج النعاس جعل سطوة العلمانى القومجى محمد بعيو

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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