هذا ما جاء في إحاطة السني أمام مجلس الأمن

دعا مندوب ليبيا في الأمم المتحدة محمد الطاهر السني، كل الدول المعنية بالأزمة الليبية بالالتزام بقرارات حوار برلين، والعمل على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5.

وطالب السني في إحاطة له أمام مجلس الأمن مساء الجمعة بضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد لكي تتحرر الإرادة الوطنية من أي ابتزاز وتبسط الدولة سيادتها على كامل التراب الليبي.

وأكد على أن يظل دور فريق المراقبين الدوليين في إطار دعم اللجنة العسكرية ومخرجاتها حسب متطلباتها وأن لا تتحول بأي شكل من الأشكال إلى قوة عسكرية على العسكرية. كما أكد على أهمية عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي لحسم مقترح القاعدة الدستورية اللازم للانتخابات المقبلة.

كما تطرقت كلمة السني إلى الميزانية العامة للدولة وعدد من النقاط الاقتصادية ودور مجلسي النواب والدولة في حسم بعض المسائل بهدف تحسين الوضع الخدمي.

وقال السني في كلمته أيضا إن الليبيين يتطلعون إلى قرارات ناجعة ليتمكنوا من إنهاء حالة الصراع التي دامت لعقد من الزمان.