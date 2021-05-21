بسبب الصراعات .. دغيم: لن تكون هناك ميزانية معتمدة مُطلقًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب عضو مجلس النواب زياد دغيم، عن اعتقاده أنه لن تكون هناك ميزانية معتمدة مُطلقًا، مؤكدًا أن اعتماد الميزانية أصبح عنوانا لخلفيات صراع متعددة.

دغيم رأى، أن عدم اعتماد الميزانية راجع إلى قاعدة تعارض المصالح التي بدأت منذ اعتماد نتائج المسار السياسي الذي نتج عنه سلطة تنفيذية برئاسة المنفي والدبيبة.

ويعقد مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسة عامة ستخصص للتداول حول مشروع الميزانية الجديد المقترح من حكومة الوحدة الوطنية، والتي تعول عليها لتحسين الخدمات في البلاد والتجهيز للانتخابات، وتقف أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها للمرة الثانية.

وكشفت الحكومة، عن الشكل الجديد للميزانية، حيث خفضت حجمها إلى 93.8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.

وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى مبلغ 34.6 مليار دينار في مقابل 33.3 خصصت له في البداية، كما ارتفعت مخصّصات الباب الثاني والمتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة من مبلغ 11.9 مليار دينار إلى 12.6.

وفيما يتعلق بالباب الثالث والذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار ليصبح إجمالي المخصص لها، 20 مليارا، أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قرّرت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليارا، في مقابل 23.6 خصصت له في المقترح الأول.