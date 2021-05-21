شاهد بالفيديو: محاولة صعود رجل إلى منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة محاولة شخص الصعود إلى منبر الحرم المكي، وذلك خلال خطبة الجمعة، قبل أن تصدر شرطة مكة بيانا بشأن الحادثة.

ويظهر في الفيديو شخص يهرع إلى المنبر خلال إلقاء الإمام خطبة الجمعة، في وقت نجح عناصر الأمن المنتشرين حول المنبر، في منعه وتوقيفه وسط دهشة المصلين.

ولاحقا، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة إن “الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام”.

وأضاف المتحدث، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن السلطات المختصة تعمل على “استكمال الإجراءات النظامية” بحق الرجل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

شاهد بالفيديو .. لحظة محاولة شخص الصعود على منبر #المسجد_الحرام أثناء خطبة #الجمعة. pic.twitter.com/6AF4c7rLBO — الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) May 21, 2021

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